Çarşamba'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir SUV aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir B.(35) idaresindeki 04 AAH 147 plakalı SUV tipi araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Barajyolu Caddesi Şeker Lojmanları mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Ceyhun S. (24) yönetimindeki 55 AOT 319 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Enver S. (16) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel