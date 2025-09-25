Haberler

Çarşamba'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.R'nin (40) kullandığı 61 AF 381 plakalı kamyonet Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen E.D. (28) idaresindeki 34 PVC 13 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberinde bulunan B.D. (20), Ö.D. (53) ve E.D. (1) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın

Taksicinin turistten aldığı paraya bakın! Oğlanın düğünü bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.