Çarşamba'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, S.R'nin (40) kullandığı 61 AF 381 plakalı kamyonet Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen E.D. (28) idaresindeki 34 PVC 13 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ve beraberinde bulunan B.D. (20), Ö.D. (53) ve E.D. (1) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel