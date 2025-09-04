Çarşamba'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoldan çıkan otomobilin yeşillik alana girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.G. (48) idaresindeki 55 BM 866 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğercili mevkisinde yol kenarında bulunan yeşillik alana girdi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.G. (48) ve U.G.(18) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel