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Çarşamba'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çarşamba'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın, kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ümit G. (51) idaresindeki 55 SV 242 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yoluna çıktığı sırada kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Harun K. (52) yönetimindeki 55 VA 273 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Hikmet K. ve Melek K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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