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Çarşamba'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çarşamba'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem A. idaresindeki 61 SF 231 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Ferit O'nun kullandığı 72 AAU 609 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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