Çarşamba'da Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Çarşamba'da Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 67 TM 677 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.C, S.K. ve İ.K, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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