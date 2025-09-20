Çarşamba'da Tarihi Eser Operasyonu: 201 Sikke ve 17 Obje Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 201 sikke ve 17 tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çarşamba'da takip edilen bir araç durduruldu.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde çeşitli dönemlere ait 201 sikke ve 17 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.A. (38) hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.