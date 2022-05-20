Çarşamba'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Çarşamba'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gamze Ş. idaresindeki 61 AEA 880 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki bisiklete çarparak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Gamze Ş, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Güncel, Haberler

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