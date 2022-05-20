Çarşamba'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Çarşamba'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gamze Ş. idaresindeki 61 AEA 880 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki bisiklete çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Gamze Ş, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel