Çarşamba'da sahte içki operasyonu - Haberler

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Çarşamba'da sahte içki operasyonu

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba'da sahte içki operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte içki üretimi yapan yerlere yönelik operasyon düzenledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte içki üretimi yapan yerlere yönelik operasyon düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak ve sahte alkol sattığı ihbarı üzerine Gürcistan uyruklu E.K'nin (43) ikametine baskın yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada farklı ebatlarda 22 şişe el yapımı sahte alkol, alkol derecesi ölçme cihazı, alkol aroması, çok sayıda sahte bandrol, etiket, kapak aparatı, 2 sentetik ecza hap, 3,15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Hisarcık Samsun Güncel Haberler

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