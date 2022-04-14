Çarşamba'da ramazan etkinlikleri sürüyor

Çarşamba Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Abdullah Paşa Meydanı'nda 15 Nisan Cuma akşamı saat 20.30'da düzenlenecek çocuk etkinliklerinin ardından 21.30'da eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, "Bilinçli aile" konulu konferans verecek, ardından neyzen ve semazen gösterisi sunulacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ramazan ayında birbirinden güzel etkinlerle hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır büyük organizasyon düzenlenmediğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"İlk programımıza çok büyük katılım gerçekleşti. Hem ramazan ayımızın manevi atmosferi hem hemşehrilerimizle bir arada olmak, bizler için çok mutluluk verici. Çocuklarımız gülüp eğlendi, yarışmalara katılıp dans etti, büyüklerimiz günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp eğlendi. 15 Nisan akşamı inşallah yine dopdolu geçen güzel bir program olacak. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."