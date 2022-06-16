Çarşamba'da park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.İ. (47) idaresindeki 34 FM 5285 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan M.İ, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Yaşar Karaman - Güncel Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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