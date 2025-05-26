Çarşamba'da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde G.Y.A. (21) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
G.Y.A. (21) idaresindeki 55 AJV 021 plakalı motosiklet, Sarıcalı Mahallesi Seyfullah Ediz Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.
Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel