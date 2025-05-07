Çarşamba'da Modem İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir kişinin valizinde modem içine zulalanmış 220 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda modemin içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Takip edilen A.İ.Ş'yi (35) durdurup valizinde arama yapan ekipler, modem içine gizlenmiş 220 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu kullanma aparatı ile 15 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel