Çarşamba'da kumar operasyonunda 17 kişi yakalandı Güncel Haberler Çarşamba ilçesinde bir adrese düzenlenen kumar operasyonunda 17 kişi yakalandı. Çarşamba ilçesinde bir adrese düzenlenen kumar operasyonunda 17 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sungurlu Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda suçüstü yakalanan 17 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı. İkamet sahibi M.Y. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan işlem yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Sungurlu Hisarcık Güncel Haberler

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