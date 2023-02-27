Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşamba'da kumar operasyonunda 17 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Çarşamba'da kumar operasyonunda 17 kişi yakalandı

Çarşamba ilçesinde bir adrese düzenlenen kumar operasyonunda 17 kişi yakalandı.

Çarşamba ilçesinde bir adrese düzenlenen kumar operasyonunda 17 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sungurlu Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda suçüstü yakalanan 17 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı.

İkamet sahibi M.Y. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Sungurlu Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title