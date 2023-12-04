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Çarşamba'da kumar operasyonu: 7 kişiye para cezası

4 Aralık 2023 15:17 Son Güncelleme: 15:18 Abone Ol

Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 7 kişiye 28 bin 385 lira para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Karakol Komutanlığı ekipleri Allı Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini aldı. Operasyonda kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi ve kahvehane işletmecisi hakkında yasal işlem yapıldı.