Çarşamba'da kumar operasyonu: 7 kişiye para cezası
Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 7 kişiye 28 bin 385 lira para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Karakol Komutanlığı ekipleri Allı Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini aldı. Operasyonda kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi ve kahvehane işletmecisi hakkında yasal işlem yapıldı.
Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 7 kişiye 28 bin 385 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Karakol Komutanlığı ekipleri Allı Mahallesi'nde K.D. (63) isimli şahsa ait kahvehanede kumar oynandığı bilgisi edinilmesi üzerine iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda K.O. (57), Ü.G. (52), R.A. (53), İ.B. (67), N.G. (60), N.K. (59) ve H.G. (51) isimli şahısların kumar oynadığı tespit edildi.
Kumar oynayan şahıslara toplamda 28 bin 385 lira para cezası uygulandı.
Kahvehane işletmecisi hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı.