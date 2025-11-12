Çarşamba'da Kavga: Bir Kişi Silahla Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.K. tarafından vurulan B.A. hastaneye kaldırıldı, zanlı ise yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan kavga sonucu silahla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.K. (20) ve B.A. (41) arasında Sarıcalı Mahallesi Prof. Dr. Seyfullah Edis Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, yanında bulunan pompalı tüfekle B.A'ya ateş etti.
Yaralanan B.A, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan A.K'yi olayda kullandığı tüfekle yakaladı.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.