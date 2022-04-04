Çarşamba'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu sanayi ışıkları mevkisindeki kavşakta, Ordu yönüne giden Harun K. idaresindeki 16 R 2120 plakalı kamyon ile Savaş S. idaresindeki 55 AEK 303 plakalı kamyonet çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Yaşar Karaman - Güncel