Çarşamba'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

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Çarşamba'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu sanayi ışıkları mevkisindeki kavşakta, Ordu yönüne giden Harun K. idaresindeki 16 R 2120 plakalı kamyon ile Savaş S. idaresindeki 55 AEK 303 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Kamyonet, Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel, Haberler

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