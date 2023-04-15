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Çarşamba'da iş yerini kurşunlayan zanlının yakalanmasına çalışılıyor

Çarşamba'da iş yerini kurşunlayan zanlının yakalanmasına çalışılıyor

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş yerini kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş yerini kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Şehit Astsubay Tuncay Kocabaş Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kapalı olan iş yerinin önüne gelerek tüfekle bir el dükkana, bir el de güvenlik kamerasına ateş ederek kaçtı.

Şüphelinin güvenlik kamerasına açtığı ateş, yan tarafta bulunan evin camına isabet etti.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun Orta Güncel Haberler

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