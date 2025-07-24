Çarşamba'da İş Yerine Kurşun Sıkan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan T.Ö, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, gece saatlerinde Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde M.D. ve A.Ç'ye ait iş yerinin önüne gelen T.Ö, iş yerine silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışma sonucunda T.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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