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Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ali E. (71) idaresindeki 55 RB 332 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Kaya Ç'nin (39) kullandığı 06 BP 3772 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 55 RB 332 plakalı otomobilde bulunan Hatice E. (68) yaralandı. Hatice E, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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