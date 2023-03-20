Çarşamba'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Çarşamba ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çarşamba ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Samsun-Ordu kara yolu sanayi ışıkları kavşağında Murat S. idaresindeki 55 RZ 080 plakalı minibüsle Nafız Ö. idaresindeki 55 C 6116 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Murat S, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel