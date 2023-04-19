Çarşamba'da iftar programı düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım çalışması yürüten sivil toplum kuruluşu üyeleri ve hayırseverlerle iftarda bir araya geldi.

Köktaş, deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere teşekkür ederek, "Ülkemizi yasa boğan asrın felaketinin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz tüm kurumlarıyla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle deprem bölgesinde sahadadır. Ülkemiz bu büyük felaketin üstesinden de gelerek hedeflerine doğru ilerlemeye devam edecektir. Yeter ki biz birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermeyelim." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yıldırım da depremlerin ardından Samsun ve Çarşamba'daki hayırseverlerlerin yardıma koştuğunu vurgulayarak, "İlçemizden 50 civarında tır yardım bölgesine ulaştı, bunların hepsi hayırseverlerimiz sayesinde oldu. Tüm hayırseverlerimizle gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Doğan ise deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen hayırseverler ve sivil toplum örgülerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Çarşambalı hayırseverlerimizle Samsun'dan yaklaşık 25 bin koli erzağı deprem bölgesinde dağıttık. Kadir Gecemizi Kahramanmaraş'ta geçirdik. Kahramanmaraş'ta 800-850 kişilik rakamlarla başlayan iftar çadırımızda Kadir Gecesi 1800 kişi iftar yapmış olduk. Gerçekten, 'Allah kimseyi bu şekilde imtihan etmesin' dediğimiz günleri yaşadık, yaşıyoruz. Rabb'im milletimize başka felaket göstermesin ama şunu da görüyorum ki herhangi bir sıkıntı meydana geldiğinde bir araya gelip kardeşlik duygularını ön plana çıkartarak nerede, neye ihtiyaç varsa oraya koşabiliyoruz."