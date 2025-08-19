Çarşamba'da Hafif Ticari Araç Ağaca Çarparak Kaza Yaptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mehmet A. idaresindeki 55 TS 610 plakalı hafif ticari araç Dikbıyık Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada, yaralanan Emine A. ve Emine S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
