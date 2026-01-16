Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'Akrabayı kasten öldürmek' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde "Akrabayı kasten öldürmek" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan C.A. (48) bulunduğu adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel