Üye Girişi
Haberler

Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan K.S. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.S, şahıs yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun JASAT Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title