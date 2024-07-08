Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan K.S. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.S, şahıs yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.