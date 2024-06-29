Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, farklı suçlardan 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.I'yı ilçede belirlenen adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, farklı suçlardan 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.I'yı ilçede belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.