Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 11 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.Ç'yi yürüttüğü çalışma sonucu yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine koyuldu.???????