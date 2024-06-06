Üye Girişi
Haberler

Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 11 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.Ç'yi yürüttüğü çalışma sonucu yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine koyuldu.???????

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Çarşamba Samsun Yargı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?

CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

 Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title