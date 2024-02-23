Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde satmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.K'yi, Çay Mahallesi'nde yolda yürürken yakaladı.
Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.