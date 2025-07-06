Çarşamba'da Elektrikli Bisiklet ile Cip Çarpıştı: Bir Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, elektrikli bisiklet ile cipin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Barajyolu Caddesi'nde Ayvacık istikametinden Çarşamba istikametine elektrikli bisikletle seyir halindeki İ.O, Salıpazarı istikametinden gelen S.G. idaresindeki 55 KG 666 plakalı ciple çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel