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Çarşamba'da El Sanatları Sepet Örücülüğü Kursu Sergisi Açıldı

Çarşamba'da El Sanatları Sepet Örücülüğü Kursu Sergisi Açıldı
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Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen El Sanatları Sepet Örücülüğü Kursu'nda üretilen eserler sergilendi. 30 yükümlünün sertifika aldığı kurs sonrası sergide, kurs öğreticisi ve katılımcılara plaketler verildi.

Yükümlülerin sosyal, mesleki ve kişisel becerilerinin geliştirilmesi ile boş zamanlarını etkin değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde açılan "El Sanatları Sepet Örücülüğü Kursu"nda üretilen ürünler sergilendi.

El Sanatları Sepet Örücülüğü Programı kapsamasında 30 yükümlünün sertifika almaya hak kursta yapılan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergi alanını gezen Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kurs için gerekli malzemeleri temin eden Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gürol Yılmaz adına Meclis Başkanı Hacı Toraman'a plaket takdim etti.

Sağlam, kursun usta öğreticisi Zübeyde Yıldız'a plaketini ve yükümlülerin kurs katılım belgelerini Çarşamba Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çetin ile verdi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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