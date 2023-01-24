Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, İlyas K. (63) idaresindeki 06 AY 0316 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Alibeyli Mezarlığı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan İlyas K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Salıpazarı Alibeyli Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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