Çarşamba'da Çöp Kamyonu Yayaya Çarptı, Yaşlı Kadın Yaşamını Yitirdi

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, belediyeye ait bir çöp kamyonunun çarptığı 65 yaşındaki Hava Karabaş hayatını kaybetti. Kaza sonrası belirtilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı yaya Hava Karabaş (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Orta Mahalle Hasbahçe Sokak'ta meydana geldi. 181'inci Sokak'a dönüş yapan Aydın T. (50) yönetimindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonu, yolda yürüyen Hava Karabaş'a çarptı. Karabaş, 6 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü Aydın T. gözaltına alınırken, Karabaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
