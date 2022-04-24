Çarşamba'da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı - Haberler

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Çarşamba'da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba'da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı

Çarşamba ilçesinde kavga eden iki kişi birbirini bıçakladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çarşamba ilçesinde kavga eden iki kişi birbirini bıçakladı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Zübeydehanım Meydanı'nda M.A.K. (48) ile H.A. (32) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.A.K. ile H.A. ceplerinde taşıdıkları bıçakla birbirlerini yaraladı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Hisarcık, kavga, Güncel, Haberler

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