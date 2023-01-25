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Çarşamba'da çatı yangını hasara yol açtı

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Çarşamba'da çatı yangını hasara yol açtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Cemil Şensoy Caddesi'nde E.A'nın yaşadığı iki katlı evin çatısından duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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