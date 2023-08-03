Çarşamba'da Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Çarşamba ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Merkez, geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çarşamba ilçesinde "Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi"nde çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından hayata geçirilen Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi sayesinde geri dönüştürülebilir her türlü atık malzeme ayrıştırılarak geri kazanımları ile ülkeye katma değer sağlayacak.

Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi ile evlerden, iş yerlerinden veya kurumlardan kaynaklanan geri kazanılabilir atıkların, kaynağında ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması ile atıkların geri kazanım ve bertarafa gönderilmek üzere bırakılabilmesi imkanı bulunacak.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezlerinde, kağıt/karton, plastik, cam atık, metal atık, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve pil toplanılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Burada toplanan atıklar, inşaatı tamamlandığında, Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezinde toplanarak geri dönüştürülecek.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezimiz, ilçemizde sıfır atık bilinci oluşturmak, çevre temizliğine ve geri dönüşüme katkı sağlamak adına önemli bir adım oldu. Merkezimiz sayesinde atıkları geri kazanmış olacağız. Böylece hem ekonomik olarak fayda sağlayacak, hem de israfın ve çevre kirliliğinin önüne geçerek doğamızı koruyacağız. Bu kapsamda inşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.