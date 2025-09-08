Çarşamba'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Orta Mahalle Şehit Astsubay Tuncay Kocabaş Sokak'ta N.B. ocakta yemeği unutarak evden çıktı. Kısa bir süre sonra evden çıkan dumanları görenlerin durumu ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.