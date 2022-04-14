Çarşamba'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Yaşar Karaman - Güncel
Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Naci Şensoy Caddesi'nde, gece saatlerinde, Namık K. ve ailesi misafirlikten döndükleri sırada evlerinden dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar oluştu.
AA / Yaşar Karaman - Güncel