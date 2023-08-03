Çarşamba'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Orta Mahalle Kızılay Caddesi'nde E.T., ile iş yeri sahibi Ö.Ç. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. bıçakla Ö.Ç.'yi yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.