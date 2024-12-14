Çarşamba'da Araçta Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan uygulamada 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
M.C.K'nin (32) kullandığı araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 20 mermi bulundu.
A.Ş'nin (32) aracında yapılan aramada ise 5 gram esrar, 1 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
M.C.K. ve A.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel