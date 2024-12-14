Çarşamba'da Araçta Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

M.C.K'nin (32) kullandığı araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 20 mermi bulundu.

A.Ş'nin (32) aracında yapılan aramada ise 5 gram esrar, 1 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

M.C.K. ve A.Ş. gözaltına alındı.