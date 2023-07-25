Çarşamba'da Alacak-Verecek Tartışması Kanlı Bitti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, alacak-verecek tartışması yaşadığı şahsı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi aralarında alacak-verecek tartışması yaşadığı şahsı, tabanca ile vurdu. Vurulan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Hacı Müslim Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özcan A. (45) ile H.T. (29) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. tabanca ile Özcan A.'ya ateş açtı.

Açılan ateşin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Özcan A., yapılan ilk incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından şahsın defnedileceği öğrenilirken, olayın şüphelisi H. T. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından H.T.'nin bugün Çarşamba Adliyesi'ne çıkarılacağı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN