Çarşamba'da 5 Milyon Liralık Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan şüpheli, 5 aylık takip sonucu gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çalınan eşyaların bir kısmını zanlının evinde buldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, 5 aylık takip sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timleri, 5 ay önce bir gurbetçinin evinden ziynet eşyalarının bulunduğu kasa dahil toplam 5 milyon lira değerinde eşyaları çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu E.A. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan eşyaların bazıları bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

