Çarşamba Bilim Merkezinin temeli atıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşamba Bilim Merkezinin temeli atıldı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
 - Güncelleme:
Çarşamba Bilim Merkezinin temeli atıldı

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bilim Merkezinin temeli atıldı.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bilim Merkezinin temeli atıldı.

Çarşamba'da Batı Yaka Gülhane Parkı yanında kurulacak Bilim Merkezinin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.

1600 metrekare kapalı alanı ve 750 metrekare açık terası bulunacak Bilim Merkezinde 11 farklı bilim atölyesi, amfi, yaklaşık 300 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunacak. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, gözlemevi, bilim kafenin yer alacağı merkezin bahçesinde 2 bin metrekarelik alana 44 bilimsel ünite yerleştirilerek Bilim Parkı yapılacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlere kendilerini geliştirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanlar kazandırdıklarını belirterek, "İnşallah yakın zamanda tamamlayarak gençlerimiz, hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çalışmalar tamamlandığında öğrencilerimiz teorik olarak öğrendikleri bilgileri burada pratikte hayata geçirerek keşfetme fırsatı bulacak. Bir çocuğumuzun dahi hayatına dokunabilmek, 'Ben bilim insanı olacağım' demesine katkı sunabilmek bizleri çok mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Gülhane Parkı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title