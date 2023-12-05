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Çarşamba Belediyesi Yöresel Ürün Pazarı'nın Yapımını Tamamlamayı Planlıyor

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Çarşamba Belediyesi, Samsun-Ordu kara yolunda yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı'nın gelecek yıl tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Pazarda Çarşambalı kadınlar tarafından üretilen yöresel lezzetlerin satışa sunulması hedefleniyor.

Çarşamba Belediyesince yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı'nın gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun-Ordu kara yolunda Yöresel Ürün Pazarı kurma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çarşamba Ovası'nda yetişen ürünleri el emekleriyle yöresel lezzetlere dönüştüren, kültürünü yansıtan Çarşambalı kadınların bu ürünleri pazarda satabileceklerini anlatan Doğan, "2023 Temmuz'da başlayan çalışmalarımızı 2024 yılında tamamlayarak Yöresel Ürün Pazarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Cennet vatanımız, yöresel ürün çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Yöresel Ürün Pazarımız çiftçimizin, el emeği üretim yapan kadınlarımızın desteklenmesi ve yapmış oldukları ürünlerin ilk elden halka ulaştırılması açısından da oldukça önemli. Bir yandan da Çarşamba'mızın ekonomisine ve tanınırlığına da katkı sunmuş olacağız." dedi.

Kente gelen misafirlerin ve yoldan geçenlerin Yöresel Ürün Pazarı'na gelerek Çarşamba kıvratması ve fındığın tadına bakabileceklerini vurgulayan Doğan, "Çarşamba'mız, kadınlarımızın emeğiyle büyüyor, gelişiyor ve kalkınıyor. Çarşamba'mızda hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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