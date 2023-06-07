Çarşamba Belediyesi Okullarda Şenlik Düzenliyor

Çarşamba Belediyesi, 'Okulumda Şenlik Var' etkinlikleri kapsamında her gün 2 mahalle okulunda sahne kurarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıyor. Belediye Başkanı Halit Doğan, çocukların etkinliklerle karne tatili öncesi doyasıya eğlendiklerini belirterek, 'Çarşamba Belediyesi olarak yine birçok programımızla çocuklarımızla, gençlerimizle, hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz' dedi.

Çarşamba Belediyesi tarafından okullarda "Okulumda Şenlik Var" etkinlikleri düzenleniyor.

Belediye ekipleri, her gün 2 mahalle okulunda sahne kurarak, birbirinden güzel etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Okulumda Şenlik Var ile bu yıl da okullarımızı ziyaret ederek çocuklarımızla buluşuyoruz. Okulların kapanmasına az kaldı, yaz geldi, çocuklarımız heyecanlı. Biz de çocuklarımız okulların son haftasında biraz eğlensin, gülsün, okul anılarına yenilerini eklesinler diye çeşitli etkinliklerle onlarla buluşuyoruz." dedi.

Çocukların etkinliklerle karne tatili öncesi doyasıya eğlendiklerini belirten Doğan, "Sokak oyunlarından birbirinden güzel etkinliklere çocuklarımız enerjilerini atıp, evlerine mutlu dönüyorlar. Yüzü gülen, evine mutlu dönen, okuluna sevinçle gelen çocuklarımızı gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Çarşamba Belediyesi olarak yine birçok programımızla çocuklarımızla, gençlerimizle, hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Yakında Yeşilırmak Şenliklerimiz de başlıyor. Kültürün, sanatın her alanında varız." diye konuştu.