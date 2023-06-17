Çarşamba Belediyesi Okullarda Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası Düzenledi

Çarşamba Belediyesinin, çocuklarda sıfır atık bilincini yerleştirmek için "Atığın yaşam olsun" sloganıyla okullarda başlattığı Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası sona erdi.

Kampanyada Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Eymen Şahin biriktirdiği 64,428 litre atık yağ ile birinci, Dikbıyık İlkokulu öğrencisi İlkim Berva Güntepe 40 litre atık yağ ile ikinci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Efe Rahman Arıcı ise 17,5 litre atık yağ ile üçüncü oldu. Kampanya kapsamında toplam 700,286 litre atık yağ toplandı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, kampanyaya katılarak dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak hediye tabletlerini verdi.

Doğan, ilçelerindeki okullarda sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini geliştirmek için başlattıkları kampanyanın sonuna geldiklerini dile getirerek, "Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Çocuklar, unutmayın dünya sizin ellerinize yeşerecek. Temiz çevre, temiz Çarşamba, temiz vatan diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde sıfır atık ve geri dönüşüm bilincine oldukça önem veriyoruz. 1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu etkiliyor. Biz de öğrencilerimizden başlayarak bir bilinçlendirme kampanyası başlatmış olduk." dedi.