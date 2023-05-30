Çarşamba Belediyesi ilçeye uzun yıllar hizmet verecek çalışmalar kazandırıyor

Samsun Çarşamba Belediyesi ilçede yaptığı çalışmalar ile Çarşamba'ya 50 yıllık, 100 yıllık hizmetler sağlıyor. Altyapı çalışmaları biten alanlarda üstyapı çalışmaları devam ederken öncesinde kilit parke olan yollar, trafik konforunu arttırmak için asfalt yola dönüştürülüyor. Yeşilırmak Nehri kenarındaki çalışmalar ile ırmak kenarı adeta bir kordona dönüşüyor.

Samsun Çarşamba Belediyesi ilçede yaptığı çalışmalar ile Çarşamba'ya 50 yıllık, 100 yıllık hizmetler sağlıyor.

Altyapı çalışmaları biten alanlarda üstyapı çalışmaları devam ederken öncesinde kilit parke olan yollar, trafik konforunu arttırmak için asfalt yola dönüştürülüyor. Yeşilırmak Nehri kenarındaki çalışmalar ile ırmak kenarı adeta bir kordona dönüşüyor.

Çarşamba'ya uzun yıllar hizmet verecek çalışmalar kazandırılmaya devam ediyor. İlçede altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda üstyapı çalışmaları sürüyor. Çarşamba'da devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlçemize uzun yıllar hizmet verecek çalışmalar kazandırıyoruz. Batı Yaka'da merkez mahallerimizin büyük çoğunluğunda altyapı çalışmalarımızı tamamladık, üstyapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Altyapı çalışmaları biten yerlerde üstyapı başladı

Çalışmaları yerinde inceleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlçemiz Batı Yakasında, Tarihi Köprümüzün altında, yeni yaptığımız yürüyüş ve bisiklet yolundayız. Büyükşehir Belediyemiz tarafından, yan tarafta sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Mustafa Demir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehir merkezimizdeki altyapı çalışmalarımızın büyük bir oranda sonuna doğru geliyoruz. Bundan sonra Yunus Emre ve Değirmenbaşı Caddelerimize doğru geçiş yapacağız. İlgili kurum tarafından meydandaki doğal gaz ihtiyaçlarımız da gideriliyor. Yer altına alınması gereken elektrik hatlarımız da yer altına alınıyor. Allah nasip ederse bir daha Çarşambamızın altının kazılmaması, tüm kurumların da işlerini bitirmesi ile alakalı da çalışmaları beraberinde yürütüyoruz. Şu anda içme suyu hattımız, kanalizasyon hattımız, yağmur suyu hatlarımız sıfırdan üç ayrı hat olarak yenilenmiş oluyor. Daha öncesinde parke olan ve kazıp altyapısını yaptığımız yerleri de sıcak asfaltla büyük oranda buluşturarak, şehrimizdeki hem ulaşım konforunu hem de insanlarımızın trafikte daha rahat hareket edebilecek hale getirmek için ilgili çalışmaları yapıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolumuzun ikinci etabını da Ordu karayolunun diğer tarafında Yeşilırmak Mahallesi'nin alt tarafındaki yolu da bu şekilde bağlayarak yaklaşık 700 metrelik bir yürüyüş ve bisiklet yolu hattımız olacak. Özellikle yaz aylarında ve istedikleri her zaman insanlarımızın rahat bir şekilde bisiklete binebileceği, yürüyüş yapabileceği bir alanı da Çarşambamızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

"Irmağımızın kenarı bir kordon, gerdanlık gibi olacak"

Çarşamba'ya uzun yıllar hizmet verecek çalışmalar kazandırdıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kış aylarında ve yağmur dolayısıyla hemşehrilerimizin bunaldığının farkındayım ama Çarşambamız için 50 yıllık 100 yıllık bir işe, değerli hemşehrilerimizin sabrı sayesinde imza atıyoruz. Gösterdikleri tahammülden dolayı tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sabrın sonu selamet. İnşallah sıcak asfalt ile şehrimizin ulaşımı da daha konforlu bir hale gelecek. Doğu Yaka'nda da bu uygulamaları tekrarlayarak altyapı çalışmalarımızı yapmış olacağız. Tarihi Köprümüzün ırmak hattı boyunca da aynı çalışmaları yapacak; Doğu Yaka'da da bisiklet ve yürüyüş yolumuzu Batı Yaka'daki haline getireceğiz. Işıklandırmasıyla vesairesi ile ırmağımızın kenarı bir kordon, gerdanlık gibi olacak. İnsanlarımızın ırmağı görerek rahat bir şekilde yürüyüş yapmalarını sağlamış olacağız. Herkese tahammülü ve sabrı için şükranlarımı sunuyorum. Çarşambamız için hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN