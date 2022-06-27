Çarşamba Belediyesi 'halk ekmek' uygulamasına başladı

Çarşamba Belediyesi, vatandaşların daha uygun fiyata ekmek satın alabilmesi amacıyla Halk Ekmek Büfesi uygulamasına başladı.

Çarşamba Belediyesi Aşevi'nin yanında İstasyon Caddesi'nde kurulan Halk Ekmek Büfesi'nde ekmek, 2,50 liradan satışa sunulacak. Halk Ekmek Büfesi sayısının ihtiyaca göre arttırılması planlanıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal belediyecilik anlamında her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çarşamba'mızda yaşayan genci yaşlısı, büyüğü küçüğü her vatandaşımız bizler için çok kıymetli. Çarşamba Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her an yanlarında olabilmek, hayatlarını kolaylaştırmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşamba Belediyesi Aşevi'miz hemşehrilerimizin hizmetinde. Halk Ekmek Büfemizi de faaliyete geçerdik. Hemşehrilerimiz ekmeklerini daha uygun fiyatla buradan satın alabilecek. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."