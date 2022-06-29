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Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, polis adayları ve aileleriyle buluştu

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, polis adayları ve aileleriyle buluştu

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, polis meslek eğitim merkezi (POMEM) sınavını geçen kursiyerler ve aileleriyle buluştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, polis meslek eğitim merkezi (POMEM) sınavını geçen kursiyerler ve aileleriyle buluştu.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi hazırlık kurslarında ücretsiz olarak 28. Dönem POMEM için hazırlanan kursiyerlerden kadınlarda 12'si asil 1'i yedek, erkeklerde 34'ü asil 13'ü yedek olmak üzere 65 aday sınavları kazandı.

Doğan, sınavlarını başarıyla geçen kursiyerler ve aileleriyle bir araya geldi.

Hazırlık kurslarının gençler için çok etkili ve yararlı olduğunu belirten Doğan, "Gençlerimizin başarılarını kutlamak adına hem kursiyerlerimiz hem de aileleriyle bir araya gelelim istedik. Hepsini canıgönülden tebrik ediyorum, bizleri gururlandırdılar. Spor akademimizin de katkılarını gördükçe ne kadar güzel bir işe imza attığımızı tekrar görmüş oluyoruz. Hepsine meslek hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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