Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı öğrencileri dolandırıcılara karşı uyardı

Güncelleme:
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, artan dolandırıcılık olaylarına karşı üniversite ve lise öğrencilerini bilgilendirerek, banka ve kripto hesaplarının başkalarına kullandırılmaması gerektiğini vurguladı. Gençlere dolandırıcılığın yasal sonuçlarına dikkat çekildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı üniversite ve lise öğrencilerine yönelik uyarılarda bulundu.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde liselerde ve yurtlarda kalan öğrencilere dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtıldı, video gösterimi ile bilgilendirme yapıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 18-30 yaş arası gençlerin "Sadece hesabını ver", "Hiçbir sorumluluğun yok", "Yasal bir iş" gibi söylemlerle ikna edilerek banka ve kripto hesaplarını kullandırmaya zorlandığı ve bu durumun ise ağır ceza davalarına ve uzun yıllar hapis cezasına kadar varan sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

Dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara para aklama, sahte yatırım, burs ve sosyal yardım vaadi, evden çalışma ilanları, kripto para ve sosyal medya dolandırıcılığı gibi birçok suçta kiralanan banka hesaplarının kullanıldığı belirtilirken, şikayet durumunda ilk şüphelinin her zaman hesap sahibi olduğu ifade edildi.

Banka veya kripto hesabını başkasına kullandırmanın yasal olmadığı ve suç teşkil ettiği, "Ben bilmiyordum" savunmasının ise hukuken geçerli olmadığı belirtildi. Bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 157, 158 ve 282'nci maddeleri kapsamında değerlendirilerek 3 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği hatırlatıldı.

Gençlere yönelik uyarıda banka hesabının kimlik gibi olduğu, IBAN paylaşımının küçük bir detay değil ciddi bir suç riski taşıdığı vurgulanırken, "Kolay para yoktur. Banka hesaplarını, kimlik bilgilerini, kartlarını ve şifrelerini kimseyle paylaşma. Şüpheli bir teklif alırsan kabul etme, mesajları sakla ve mutlaka ailene ya da yetkililere bildir." uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
