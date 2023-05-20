Çarşaflı soyguncular yakalandı

ADANA'da çarşaf giyip kuyumcuda soygun girişiminde bulunup kaçan, kısa sürede polis tarafından yakalanan ve ifadelerinde 'Kuyumcuya girdiğimizde silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine panikleyip hemen kaçtık dediği öğrenilen şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 12 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki Zafer A.?ya (26) ait kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, çarşaflı kadın kılığına giren 3 silahlı, motosikletle kuyumcunun önüne geldi. İş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açmasıyla kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay anının da yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine yakın bir bölgeye minibüsle geldiğini, daha sonra minibüsün içinden motosikleti çıkardığını ve motosikletle kuyumcuya gittiklerini belirledi. Ekipler, teknik takip sonucu ilk olarak şüphelilerin soygun girişiminde bulunurken giydiği çarşafları boş bir araziye atılmış halde buldu. Ardından ekipler o bölgeye yakın bir sokakta kuyumcuya giren 3 şüphelinin yanı sıra minibüsü kullanan ve soygun planına katıldığı belirlenen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

'SİLAHIMIZ TUTUKLUK YAPTI'

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Kuyumcuya çarşafla giren ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Bekir Ergül (19), İbrahim Yılmaz (21) ve Yusuf Ölmez'in (18) ifadelerinde, 'Kuyumcuya girdiğimizde silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine panikleyip hemen kaçtık dediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından çarşaflı 3 şüpheli, olayda minibüsü kullanan Ümit Ölmez (28) ve soygun planın içinde olduğu iddia edilen M.C. (26) adliyeye sevk edildi. Bekir Ergül, İbrahim Yılmaz, Yusuf Ölmez ve Ümit Ölmez çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.